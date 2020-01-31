ناشط من الناصرية يكشف عن

2020/01/31 | 12:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير"طلقاتكم ما يخوفن أصغر أطفالي، ستعجزون ونحن المنتصرين" بهذه العبارات ردّ الناشط ورجل الدين إياد الإبراهيمي، على المجموعة المسلحة التي حاولت اغتياله بالقرب من منزله في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، مركز محافظة ذي قار، لكن محاولة اغتيال أخرى كشفت خيوط "الجريمة" ومن يقف وراءها.

إياد الإبراهيمي لـ"ألترا عراق": بعد اعتقال العصابة التي حاولت اغتيالي، تبين أن العجلة تعود إلى مكتب النائب عن حزب الفضيلة، علا الناشي، وكان ابن شقيقها يتولى قيادة العجلة

وبعد سلسلة من عمليات الاغتيال "المباشرة" التي تعرض لها الناشطون في المحافظة، بدءًا من الناشط علي العصمي في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019، وصولًا إلى الناشط حسن هادي مهلهل 13 كانون الثاني/يناير، فضلًا عن عشرات المحاولات التي باءت بالفشل، تعرض الناشط المدني إياد الإبراهيمي، فجر الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير، إلى محاولة اغتيال باءت بالفشل أمام منزله في منطقة الحي العسكري بقضاء سوق الشيوخ.

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الإبراهيمي يقول لـ"ألترا عراق"، إن "أربعة مسلحين يستقلون عجلة نوع "تاهو" بيضاء اللون، فتحوا نيران أسلحتهم أثناء عودتي إلى المنزل في منطقة الحي العسكري ولاذوا بالفرار"، مبينًا أنهم "عادوا ليلة الخميس 30 كانون الثاني/يناير، وأطلقوا النار على منزلي ومن ثم انهزموا".

بعد الاعتداء على منزله للمرة الثانية، سارع الإبراهيمي في إبلاغ أخوته وأبناء عمومته، الذين اجتمعوا في منزلة وعلى أسطح المنازل المجاورة له، حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة 31 كانون الثاني/يناير، بانتظار قدوم المسلحين بعدما رصدوا عجلتهم"، بحسب روايته.

تابع الناشط الذي قاري "في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، رصدنا بكاميرات المراقبة قدوم نفس العجلة باتجاه المنزل، فبعد لحظات من وصلوهم أمام المنزل، طوقناهم من جميع الأماكن، مع استمرار إطلاق النار في الهواء لإخافتهم، الأمر الذي دفعهم إلى الاستسلام".

أضاف أنه "بعد اعتقالهم، تبيّن أن العجلة تعود إلى مكتب عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة، علا الناشي، بالإضافة إلى ابن شقيقها كان يتولى قيادة العجلة"، لافتًا إلى أن "الأشخاص الذين تم اعتقالهم ثلاثة وتم تسليمهم إلى مركز شرطة قضاء سوق الشيوخ".

إياد الإبراهيمي لـ"ألترا عراق": الكثير من الناشطين تواصلوا معي من أجل رفع دعاوى قضائية ضد جماعة النائبة علا الناشي

فيما رجح الإبراهيمي "وقوف هذه العصابة وراء عمليات الاغتيال التي حصلت في قضاء سوق الشيوخ أو محاولات استهداف النشطاء بغية ترهيبهم وإخافتهم"، بالرغم من أنهم لم يعترفوا إلا على عملية محاولة اغتيال الإبراهيمي، بحسب الأخير.

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ويندد أهالي ذي قار، باستمرار عمليات الاغتيال للناشطين في تظاهرات ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، مطالبين بإيقاف مسلسل الاغتيالات ومحملين الأجهزة الأمنية مسؤولية تلك الحوادث، فيما لفت الإبراهيمي إلى أن "الكثير من الناشطين تواصلوا معي من أجل رفع دعاوى قضائية ضد جماعة النائبة علا الناشي".

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