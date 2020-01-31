رغم قرار البرلمان باخراجها ..البنتاغون يعين قائدا وضباطا عامين لقواته في العراق

2020/01/31 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن اعلن رئيس أركان القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية تعيين ضباطا عامين في العراق ،على الرغم من قرار البرلمان العراقي باخراجهم من البلاد .والضباط هم :العميد.الجنرال مايكل ت.رولز ، نائب قائد بعثة منظمة حلف شمال الأطلسي العراق ، بغداد ، العراق والذي .عمل كطيار على طائرات A-10A / C و F-15C في مهمة قتالية اثناء غزو العراق لدعم عملية المراقبة الجنوبية.وكطيار تجريبي ، كان لديه مهام في A-10C و F-15C و F-16 لإجراء تطوير أسلحة مشتركة.اللواء.الجنرال كينيث تي بيب جونيور ، مدير الخطط الإستراتيجية والبرامج والمتطلبات والتحليلات في قيادة المواد للقوات الجوية بمقر قاعدة رايت باترسون للقوات الجوية في أوهايو لقائد القوات الجوية الثامنة عشرة وقيادة التنقل الجوي بقاعدة سكوت الجوية ، إلينوي.للواء.الجنرال ، مارك د.كاميرر ، مدير الخطط الإستراتيجية ، المتطلبات والبرامج ، القيادة الجوية للقيادة الجوية ، قاعدة سكوت للقوات الجوية ، إلينوي ، لقائد مركز الولايات المتحدة للقوات الجوية للقوات الجوية ، قيادة الحركة الجوية ، القيادة المشتركة ماكغواير-ديكس-ليكهورست ، نيو جيرسي.اللواء.الجنرال جيني م.ليفيت ، قائد دائرة تجنيد القوات الجوية ، قيادة التعليم والتدريب الجوي ، قاعدة سان أنطونيو راندولف المشتركة ، تكساس ، مديرة العمليات والاتصالات ، قيادة التعليم الجوي والتدريب ، قاعدة سان أنطونيو راندولف المشتركة ، تكساس.اللواء.الجنرال مايكل لوتون ، نائب مدير العمليات النووية والدفاع الوطني والعمليات الحالية ، J-3 ، هيئة الأركان المشتركة ، البنتاغون ، واشنطن ، مقاطعة كولومبيا ، لقائد سلاح الجو العشرين ، قيادة سلاح الجو العالمي للقوات الجوية ، فرانسيس إ.قاعدة ، وايومنغ.اللواء.الجنرال ويليام أ.سبانجنثال ، مدير قيادة العمليات والاتصالات ، مقر قيادة التعليم الجوي والتدريب ، قاعدة سان أنطونيو راندولف المشتركة ، تكساس ، إلى نائب القائد ، مقر قيادة التعليم الجوي والتدريب ، قاعدة سان أنطونيو راندولف المشتركة ، تكساس.اللواء.الجنرال مارك إ.ورينجتون ، نائب القائد العام لقيادة التعليم الجوي والتدريب ، قاعدة سان أنطونيو راندولف المشتركة ، تكساس ، لقائد القوة الجوية الثامنة ، والقائد ، مركز عمليات الضربة المشتركة العالمية ، قيادة القوة الجوية العالمية للقوات الجوية ، باركسديل إير فورس بيز ، لويزيانا.العميد.الجنرال لورا لندرمان ، قائد جناح القاعدة الجوية 502d ، وقائد قاعدة سان أنطونيو المشتركة ، قيادة التعليم الجوي والتدريب ، قاعدة سان أنطونيو المشتركة – فورت سام هيوستن ، تكساس ، مديرة الخطط والخطط والبرامج والمتطلبات ، التعليم الجوي والمقر الرئيسي قيادة التدريب ، قاعدة سان أنطونيو راندولف المشتركة ، تكساس.العميد.الجنرال روبرت ك.ليمان ، مدير القيادة والسيطرة والاتصالات والنظم السيبرانية (C4) ، مقر قيادة الولايات المتحدة للنقل ، قاعدة سكوت للقوات الجوية ، إلينوي ، مساعد نائب رئيس الأركان ، عمليات آثار السيبرانية ونائب مساعد كبير موظفي المعلومات ، التحول الرقمي ، مقر القوات الجوية للولايات المتحدة ، البنتاغون ، واشنطن ، مقاطعة كولومبيا.العميد.الجنرال ألبرت ج.ميلر ، قائد وكالة لوجستيات الدفاع – الطاقة ، وكالة لوجستيات الدفاع ، فورت بلفوار ، فرجينيا ، مديراً لقيادة KC-46A ، قائد الحركة الجوية ، قاعدة سكوت للقوات الجوية ، إلينوي.العميد.الجنرال جيمس د.بيكيا الثالث ، مدير الإدارة المالية ، القيادة الجوية لمواد القيادة ، قاعدة رايت باترسون للقوات الجوية ، أوهايو لنائب مساعد الوزير لشؤون الميزانية ، مكتب مساعد وزير سلاح الجو للإدارة المالية والمراقب المالي ، البنتاغون ، واشنطن ، مقاطعة كولومبيا.العميد.الجنرال برادلي ل.بيبيرن ، مدير عمليات الفضاء الإلكتروني ، نائب رئيس الأركان ، المخابرات ، المراقبة ، الاستطلاع ، وعمليات التأثير السيبراني ، مقر القوات الجوية للولايات المتحدة ، البنتاغون ، واشنطن ، مقاطعة كولومبيا ، إلى مدير العمليات في سلاح الجو السادس عشر ، الطيران القيادة القتالية ، القاعدة المشتركة سان أنطونيو – لاكلاند ، تكساس.العميد.الجنرال مايكل ت.رولز ، نائب قائد بعثة منظمة حلف شمال الأطلسي العراق ، بغداد ، العراق ، لقائد مركز سبازز للمسؤول التربوي والقائد ، كلية الحرب الجوية ، الجامعة الجوية ، قيادة التعليم الجوي والتدريب ، قاعدة ماكسويل الجوية ، ألاباما .العميد.الجنرال جورج م.رينولدز ، مدير العمليات في سلاح الجو السادس عشر ، قيادة القتال الجوي ، قاعدة سان أنطونيو – لاكلاند المشتركة ، تكساس ، لنائب قائد مركز الحرب الجوية بالولايات المتحدة ، قيادة القتال الجوي ، قاعدة نيليس الجوية ، نيفادا.العميد.الجنرال ريان صامويلسون ، مدير مركز عمليات التوزيع والتوزيع للقيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية ، القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية ، معسكر أريفجان ، الكويت ، نائب مدير الخطط الاستراتيجية ، المتطلبات والبرامج ، مقر قيادة الحركة الجوية ، قاعدة سكوت للقوات الجوية ، إلينوي.العميد.الجنرال جيمس ر.سيرز جونيور ، مدير الخطط والبرامج والمتطلبات ، مقر قيادة التعليم الجوي والتدريب ، قاعدة سان أنطونيو راندولف المشتركة ، تكساس ، لقائد مركز اختبارات وتقييم القوات الجوية ، قاعدة كيرتلاند الجوية ، نيو مكسيكو.العميد.الجنرال دانييل ل.سيمبسون ، نائب رئيس الأركان ، المخابرات ، دعم القرار / نائب المدير ، J2-P ، قوات الولايات المتحدة – أفغانستان ، القيادة المركزية للولايات المتحدة ، كابول ، أفغانستان ، مساعد نائب رئيس الأركان ، المخابرات ، المراقبة والاستطلاع ، المقر الرئيسي للقوات الجوية الأمريكية ، البنتاغون ، واشنطن ، مقاطعة كولومبيا.العميد.الجنرال إدوارد و.توماس جونيور ، مدير الشؤون العامة ، مكتب وزير سلاح الجو ، البنتاغون ، واشنطن ، مقاطعة كولومبيا ، لقائد دائرة تجنيد القوات الجوية ، قيادة التعليم الجوي والتدريب ، القاعدة المشتركة سان أنطونيو راندولف ، ولاية تكساس.العميد.الجنرال حدد كريستوفر آر.أمراهين ، نائب ، نائب رئيس دعم الموظفين ، ودعم القرار ، ومدير ، CJ4 ، قوات الولايات المتحدة – أفغانستان ، القيادة المركزية للولايات المتحدة ، كابول ، أفغانستان ، إلى المفتش العام ، مقر قيادة الحركة الجوية ، سكوت إير إفالعميد.الجنرال حدد ليزلي ماهر ، المساعد العسكري الأول لوزير سلاح الجو ، مكتب وزير سلاح الجو ، البنتاغون ، واشنطن ، مقاطعة كولومبيا ، لقائد مركز جين م.هولم لمسؤولي الانضمام وتنمية المواطنين ، الطيران قيادة التعليم والتدريب ، قاعدة ماكسويل الجوية ، ألاباما.العميد.الجنرال حدد جوشوا م.أولسون ، المسؤول التنفيذي للقائد ، قيادة النقل بالولايات المتحدة ، مقر قيادة النقل بالولايات المتحدة ، قاعدة سكوت للقوات الجوية ، إلينوي ، لقائد الجناح الجوي 86th ، القوات الجوية الأمريكية في أوروبا والقوات الجوية في إفريقيا ، رامشتاين الجوية قاعدة ، ألمانيا.العميد.الجنرال حدد مايكل إ.كونلي ، قائد الجناح الأول للعمليات الخاصة ، قائد العمليات الخاصة للقوات الجوية ، هيرلبورت فيلد ، فلوريدا ، إلى نائب قائد قيادة العمليات الفضائية ، قوة الفضاء الأمريكية ، قاعدة فاندنبرج الجوية ، كاليفورنيا.

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