نجاة مذيعة عراقية من محاولة اغتيال فاشلة في بغداد

2020/01/31 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد ناشطون بنجاة مذيعة تعمل في قناة اسيا المملوكة لرئيس المؤتمر الوطني اراز حبيب من محاولة اغتيال فاشلة .وافاد الناشطون ان مسلحين يستقلون دراجة بخارية فتحوا النار على المذيعة "اشتياق عادل " ، قبل ان يفروا الى جهة مجهولة ، فيما لم تصب عادل في الهجوم .

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