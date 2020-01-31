الصادقون النيابية: رئيس الجمهورية عقد المشهد ووضع الحواجز أمام المرشحين

2020/01/31 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية محمد البلداوي، الجمعة، أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر، وذهابه للقاء بعض الكتل السياسية وبعض التنسيقيات كان سببا في تعقيد المشهد، ووضع حواجز كثيرة في طرح اسماء المرشحين.وقال البلداوي في حديث صحفي وتابعته “العهد نيوز”، إن “الحوارات للتوافق بشأن […]

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