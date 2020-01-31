فيلم أميركي تنبئ بفايروس “كورونا” في الصين قبل 9 سنوات!

2020/01/31 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تدوينة على تويتر تنبئ فلم Contagion film الأمريكي تم عرضه عام 2011 وتحدث عن فايروس يبدأ في الصين وينتشر لبقية دول العالم..والأغرب من ذلك في نهاية الفلم يوضح ان سبب هذا الفايروس الخفافيش ،، إي نفس السبب الآن! !!! هل يعقل أن يكون الفايروس ابتكار بشري ام ماذا ؟؟ Contagion film.[…]

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