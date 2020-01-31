2020/01/31 | 12:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة طالبة بسقوط جزء من تغليف جدار مدرسة في البصرة والتربية تدعو ذويها لتقديم شكوى تمهيدا للتحقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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