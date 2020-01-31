اهم ما جاء في خطبة المرجعية الدينية

2020/01/31 | 13:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1- تدين استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين تجدد رفضها استخدام العنف ضد المتظاهرين 2- يرفض محاولات فض الاعتصامات باستخدام العنف والقوة 3- يدين العنف ضد المتظاهرين ويرفض تخريب “البعض” 4-الاسراع […]

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