الصيادي يطالب أعضاء البرلمان بالتصويت على مرشح الحكومة وفق هذه الشروط

2020/01/31 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق طالب النائب كاظم الصيادي اعضاء مجلس النواب، بعد التصويت على أي مرشح من مزدوجي الجنسية.وقال الصيادي، عبر حسابه في “تويتر”، تابعتها “العهد نيوز”، “اطالب النواب بتوقيع وثيقة شرف بعدم التصويت على أي مرشح لرئاسة الوزراء سواء كان مزدوج الجنسية أو من الذين يقيمون خارج العراق أو ان لا يكون قد […]

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