عُرفت بدعمِها للمتظاهرين.. إعلامية عراقية تتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة

2020/01/31 | 13:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي يستمر مسلسل تصفية الإعلاميين الداعمين للتظاهرات في #العراق عبر عمليات تهديدٍ واختطاف واغتيال، وتعرضت أخيراً الإعلامية ومقدمة البرامج #اشتياق_عادل لمحاولة اغتيال فاشلة في #بغداد.مصدرٌ […]

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