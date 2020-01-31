نص ما ورد من بيان المرجع السيستاني الذي تلي في خطبة الجمعة اليوم .

2020/01/31 | 13:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في نص الخطبة: نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة(5/جمادى الآخرة/1441هـ)الموافق (31/1/2020م) بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة […]

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