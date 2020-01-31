خطيب التيار الصدري في الكوفة يدعو إلى الإسراع باختيار رئيس وزراء تنطبق عليه مواصفات ’’الثوار السلميين’’

2020/01/31 | 13:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا خطيب مسجد الكوفة، هادي الدنيناوي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، إلى الإسراع باختيار رئيس وزراء تنطبق عليه مواصفات سوح الثوار السلميين، حسب تعبيره.وقال الدنيناوي خلال خطبة صلاة الجمعة […]

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