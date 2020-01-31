“العهد نيوز” تنشر نص خطبة المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة

2020/01/31 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق شددت المرجعية الدينية العليا، على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة ادانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.وأدناه نص الخطبة: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة والاخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظله) في النجف الأشرف: لقد مضت أربعة اشهر على […]

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