2020/01/31 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرجعية الدينية: ينبغي ان تكون الحكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على حفظ هيبة الدولة

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