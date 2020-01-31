2020/01/31 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرجعية الدينية: استمرار الأزمة وعدم الاستقرار السياسي ليس من مصلحة البلاد

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