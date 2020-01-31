2020/01/31 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلق تيارات البلازما المنبعثة من أشعة الشمس ضوضاء مثل الصفير، يمكن لمسبار "باركر سولار بروب" التابع لوكالة ناسا، الاستماع إليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسبار يستمع إلى همسات الرياح الشمسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسبار يستمع إلى همسات الرياح الشمسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).