المرجع السيستاني يدين الخطف والاغتيال ضد المتظاهرين ويدعو إلى تشكيل حكومة جديرة بثقة الشعب

2020/01/31 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق”، على نسخة من بيان مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، والذي دعا من خلاله إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وتحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات المبكرة.نص الخطبة: لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمّت مختلف مؤسسات […]

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