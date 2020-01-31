برشلونة يتعاقد مع ماتيوس فرنانديز ويعيره إلى بلد الوليد

2020/01/31 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن لاعب الوسط البرازيلي الشاب ماتيوس فرنانديز عن تعاقده مع نادي برشلونة بطل إسبانيا ولعبه معارا لصفوف بلد الوليد، مودعًا جماهير بالميراس الذي لعب العام الماضي بين صفوفه.وفي انتظار التأكيد الرسمي من جانب الناديين، يتوقع أن تقدر الصفقة بـ7 ملايين يورو، إضافة لـ4 ملايين على شكل متغيرات، بحسب ما ذكرته […]

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