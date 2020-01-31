متظاهرو ذي قار يلتقون بلاسخارت ويقدمون لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب

2020/01/31 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

التقى متظاهرو ذي قار، بممثلة بعثة الامم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في مقر‏‎ ‎البعثة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وقدموا لها رسالة تتضمن ثلاثة مطالب.وقال الدكتور علاء الركابي احد الناشطين بتظاهرات ذي قر، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، :"تمكنا بعد أن تلقينا دعوة من ‏بعثة الأمم المتحدة من تحديد موعد مع السيدة جنين بلاساخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق وتم يوم أمس الخميس 30 كانون ثاني ‏اللقاء معها وتم تسليمها رسالة تتضمن أهداف ثورتنا السلمية وكل العنف والجرائم التي تعرضنا لها وأعداد الشهداء والجرحى ‏والمعاقين وكل التحديات ومطالبنا للمرحلة الحالية ".‏

يتبع .



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بغداد اليوم- كربلاء

حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من بيان مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، والذي دعا من خلاله إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وتحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات المبكرة.

وتؤكد أسرة بغداد اليوم، أنها تنشر الن

بغداد اليوم - كربلاء

أدان المرجع الأعلى علي السيستاني، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، الخطة الظالمة "صفقة القرن"، لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية المغتصبة، فيما أكد الوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت المرجعية الدينية، في كل

بغداد اليوم- بغداد

جدد المرجع الاعلى، علي السيستاني، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بأسرع وقت ممكن، لإنهاء الازمة التي تمر بها البلاد.

وذكرت المرجعية الدينية، في كلمة تلاها ممثلها، عبد المهدي الكربلائي، في

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