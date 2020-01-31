المرجع السيستاني يدين ’’صفقة القرن’’ ويؤكد الوقوف مع الشعب الفلسطيني

2020/01/31 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أدان المرجع الأعلى علي السيستاني، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، الخطة الظالمة "صفقة القرن&...





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