133 برلمانيا بريطانيا يطالبون بوريس جونسون برفض صفقة القرن

2020/01/31 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع مئة وثلاثة وثلاثون عضوا في البرلمان البريطاني على رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض صفقة القرن التي نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعرب النواب في رسالتهم عن شديد الأسف تجاه مضمون صفقة القرن، كونها تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، ولا توفر أي أساس منطقي للعودة للمفاوضات، كما انها ستقلل من فرص السلام في المنطقة، وستعمل على تشريد مئات العائلات الفلسطينية بفعل عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين.

ودعا موقعو الرسالة الى ضرورة تمسك المملكة المتحدة بموقفها الراسخ في التوصل إلى اتفاق سلام يضمن حلا يستند إلى دولتين بالاستناد إلى حدود عام الف وتسعمئة وسبعة وستين، يعمل على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب اسرائيل، وبما يضمن أن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلا الشعبين.

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