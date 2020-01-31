فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة بحرية أوروبية مستقلة في مضيق هرمز

2020/01/31 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أن الفرقاطة كوربيه، بدأت بتنفيذ دوريات في مضيق هرمز، وذكرت أن فرقاطة هولندية ستنضم إليها في مهمة بحرية أوروبية لضمان حرية الملاحة في الخليج.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن ثماني دول أوروبية قدمت دعما سياسيا لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن الدول الثماني هي ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال.

وبررت هذه الدول قرارها بانعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية للسلام العالمي، مذكرة بانعدام متزايد للاستقرار والأمن في العام ألفين وتسعة عشر، ترجم بحوادث بحرية وغير بحرية عدة في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الإقليمي.

وتابع البيان، أن هذا الوضع يمس حرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر، كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة، ما قد تكون له انعكاسات اقتصادية سلبية في العالم أجمع.

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