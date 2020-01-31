نائبة ايرانية : 40%من الشعب الإيراني يرزحون تحت خط الفقر

2020/01/31 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائبة في مجلس الشورى الإيراني هاجر تشناراني، أن أربعين بالمئة من الشعب الإيراني يرزحون تحت خط الفقر.

وأرجعت النائبة المنتمية للتيار الإصلاحي، في تصريحات أدلت بها أخيراً، سبب تفشي الفقر، إلى سوء الإدارة وعدم كفاءة بعض المسؤولين في إيران الغنية، كما أن العملة الإيرانية هي الأضعف في العالم.

ورأت تشناراني، وهي عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أن لا الهجوم الخارجي ولا الأقمار الصناعية يمكن أن تزعزع إرادة الشعب الإيراني، لكن سوء الإدارة وإجحاف بعض المسؤولين هما من تسببا في استياء الشعب، في إشارة إلى الاحتجاجات الدامية التي قمعتها السلطات بعد رفع سعر الوقود ثلاثمئة بالمئة في تشرين الثاني الماضي.

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