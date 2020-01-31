2020/01/31 | 13:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا لشخصين من نفس العائلة، وهي أول حالة من هذا النوع في بريطانيا.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا كريس وايت "يتلقى المرضى رعاية خاصة من خدمات الصحة الوطنية، ونحن نستخدم إجراءات مجربة ومختبرة لمكافحة العدوى لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف إن "الفيروس معد جيدًا، ويستخدم لإدارة العدوى، ونحن نعمل بالفعل بسرعة لتحديد أي جهة تم التعامل معها من قبل المرضى، لمنع المزيد من الانتشار".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ترصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا ترصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).