العثور على إعلامية مصرية مشنوقة

2020/01/31 | 13:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عثرت أجهزة الأمن المصرية على إعلامية مشنوقة في شقتها بالقاهرة.وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن، أن زوج الإعلامية رحاب بدر وتعمل منسقة إعلامية لمهرجان الأقصر للسينما، ظل يتصل بها هاتفيا من مقر عمله دون جدوى، فأبلغ والدتها كي تذهب لشقته بمنطقة المعادي جنوب القاهرة وتستطلع الأمر وتطمئنه على زوجته.وأوضحت […]

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