"البارتي" يستذكر رحيل مهندس المصالحة الكوردستانية: يجب السير على قيمه

2020/01/31 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة القائد الكوردي البارز إدريس بارزاني، التي وصفته بمهندس المصالحة الوطنية بين الأحزاب الكوردستانية.وذكرت الكتلة في بيان "لقد واكب الفقيد صفوف الحركة التحررية الكوردستانية وانخرط في صفوفها منذ وقت مبكر من أيام شبابه، وعرف داخل صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بثقافته الواسعة وحنكته العسكرية، حتى أصبح مثالاً يحتذى به بين كوادر وپيشمرگة الحزب.واضاف "لقد كان للفقيد دور بارز في مقارعة الطغيان، والنضال من أجل خلق نظام ديمقراطي للعراق بأسره، وتحقيق طموحات شعب كوردستان .و مهد القائد الفقيد لتشكيل الجبهة الكوردستانية، من خلال حواراته مع الأطراف الكوردستانية المختلفة وتقريب وجهات النظر فيما بينهم، لكن الإعلان عن الجبهة الموحدة أعقب وفاته، لتتوج الحركة التحررية الكوردستانية جهود إدريس بارزاني مهندس المصالحة الوطنية وصانع السلام داخل البيت الكوردستاني، بجبهة كوردستانية موحدة تخدم القضية الكوردستانية وتدافع عن حقوق شعب كوردستان".وتابعت أن "الوفاء لنضال إدريس بارزاني في هذه الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين، يحتم علينا مرة أخرى السير على تلك القيم التي غرسها الفقيد، لاسيما في مجال التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية وترك الخلافات الحزبية، من أجل الهدف الأسمى، خدمة الشعب، وتحقيق تطلعاته".

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