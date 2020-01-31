قاسم المحبشي - موعدنا الليلة في ساقية الصاوي مع السؤال الفلسفي

2020/01/31 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي الفلسفة حوار بين العقل والواقع بين ألانا والآخر بين الشعوب والثقافات.حوار؛ يفتح الأذهان وينمي الأفكار ويصقل ثقافة الإنسان.والعقل هو القاسم المشترك بين الكائنات العاقلة في كل زمان ومكان وأعدلها قسمة بينهم.ولكن العقل المنغلق على ذاته ليس بمقدوره معرفة واكتشاف حدوده وممكناته.ويسلك الناس وفقًا لما يعتقدون.فإذا اعتقدت أن شخصًا أمين فسوف أثق به، وإذا اعتقدت أنه غير أمين فلن أثق به.إننا نسلك وفقًا ......

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