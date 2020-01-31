محمود سعدون - هل يجب الاشتراك في البرلمانات الرجعية

2020/01/31 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_سعدون تعالت الاصوات في مسالة هل يجب علينا نحن كشيوعيين الاشتراك في البرلمان ؟ ام الخروج منه ؟ واستخدام النضال الجماهيري ( في الشارع ) بدل الدخول بالبرلمانات الرجعية و عدم الاشتراك بالعملية السياسية المبنية على اساس ديمقراطي مشوه .يستخدم خصومنا المدعين لليسارية ان الحزب الشيوعي العراقي تخلى عن الفكر الماركسي اللينيني فيما ينجذب لهذا الراي للأسف الشديد بعض الرفاق اصحاب القصور المعرفي بهذه القضية بالذا......

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