2020/01/31 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع يقول العارفون بان بان نبوخذنصر قدس سره كان قد امر ببناء جبل في بابل اكراما لقرينته القوقازية الشمالية التي لم يخبرونا عن اسمها اوهيأتها التي جعلته مغرما بها،لابأس ربما تعفف هؤلاء العارفون او استحوا و اكاد اجزم انهم لم يكونوا كذلك لو كانت حبشية او حتى هندية ،اما هو فمن المؤكد انهم لن يبني لها قن و كانت كذلك حتى ولو جيء بها من كالامانجارو او من هيمالايا ،كذلك لم ينبؤنا هؤلاء العارفون بمظهرها ومصوغات......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن الشرع - كيمياء الفساد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن الشرع - كيمياء الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).