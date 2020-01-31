دولة القانون: الكتل السياسية لم تتفق على مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/31 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق نفى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اعتراض الاخير عن اتفاق الكتل السياسية حول احد السادة المرشحين لرئاسة الوزراء، مبيناً أن الكتل السياسية لم تتفق على مرشح رئاسة الحكومة.وقال الائتلاف، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم، إن “في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا الانباء التي تناقلتها بعض […]

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