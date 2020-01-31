وفاة متظاهر عراقي متأثرا بإصابته.. وهدوء بساحات الاعتصام

2020/01/31 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفي متظاهر في محافظة الواسط جنوبي العراق، متأثرا بإصابته برصاص قوات الأمن خلال مواجهات الثلاثاء الماضي، في حين شهدت ساحات الاعتصام اليوم الجمعة هدوءا دون تسجيل لأي احتجاجات، وسط ترقب الشارع لانتهاء مهلة الرئيس برهم صالح من أجل توافق الكتل البرلمانية على تسمية رئيس حكومة.وقال مصدر أمني عراقي إن متظاهرا توفي في […]

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