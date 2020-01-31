هؤلاء الأشخاص يجب عليهم الامتناع عن الطماطم

2020/01/31 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تناول الطماطم “البندورة” لا يجلب الفائدة للجسم دائما بل يضره في بعض الحالات، وذلك وفق ما قالت أخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة صحافية نقلتها وكالة “نوفوستي” الروسية.واستشهدت الأخصائية الروسية بدراسة طبية بأنه لا يجوز للأشخاص الذين يعانون من وجود حصى الكلى والمصابين بأمراض المعدة- التهاب المعدة وقرحة المعدة، تناول البندورة، […]

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