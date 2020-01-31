الضغط الامريكي والتخبط الشيعي حول تمرير مصطفى الكاظمي

2020/01/31 | 13:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع على كواليس هذه المماطلات التي جرت بين الجانبين الامريكي والشيعي حول تكليف مرشح امريكا مصطفى الكاظمي.وقال المصدر، انه ولطالما بدئنا نصارحكم يا ابناء شعبنا فان من […]

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