نائب الرئيس الإيراني: الفقر والفساد متفشيان في البلاد كالنمل الأبيض

2020/01/31 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانكيري، بأن الفقر والفساد متفشيان في البلاد، محذراً من أن الفساد يستشري كالنمل الأبيض في جسد النظام الإيراني.

وقال جهانكيري، في حين ينتشر الفساد وتعيش أسر بدون قوت يومها، هناك من يستمر بنهب المال العام، مطالبا بالجدية في مكافحة الفساد، قائلا إن ذلك يحتاج إلى رقابة شاملة وتقبل دور الصحافة من أجل الشفافية.

وأشار جهانكيري إلى أن البلاد تمر بأصعب الظروف الإقليمية والدولية والداخلية منذ انتصار عام تسعة وسبعين، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب على طهران.

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