نص خطبة الجمعة الثانية للمرجعية الدينية العليا

2020/01/31 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة(5/جمادى الآخرة/1441هـ)الموافق (31/1/2020م) بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة والاخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد […]

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