التيار الصدري يدعو المتظاهرين الى البراءة من المحتل

2020/01/31 | 13:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خطبة التيار الصدري المركزية في الكوفة، "ان على ساحات التظاهر إعلان البراءة من المحتل لتبيان عراقيتها الخالصة"....

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