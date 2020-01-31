المرجعية الدينية العليا في العراق تندد بصفقة ترامب

2020/01/31 | 13:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة نص ماورد من مكتب المرجعية الدينية في...

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