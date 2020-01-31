ملخص خطاب المرجعية.. إدانة العنف ضد المتظاهرين والاعتداء على قوات الأمن

2020/01/31 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر المستقلة ملخص خطاب المرجعية ليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2020 : 1- ادانة واضحة لعمليات الاغتيالات والاختطاف للمتظاهرين السلميين من قبل الحكومة 2- رفضها القاطع لفض ساحات الاعتصامات في جميع المحافظات بالقوة من قبل الجهات الحكومية والمجموعات المسلحة .3- رفض الاعتداء على القوات الامنية واعمال وعمليات التخريب ضد المؤسسات التي تصدر من اي […]

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