نص بيان المرجعية الدينية العليا الذي قرأه الشيخ عبد المهدي الكربلائي

2020/01/31 | 13:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة والاخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: 🌀 لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمّت … Readmore

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