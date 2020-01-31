ساحات التظاهر ترفض “الكاظمي” كمرشح للحكومة المقبلة

2020/01/31 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق عبر متظاهرون في ساحة التحرير، عن رفضهم المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة مصطفى الكاظمي، خلفاً لعادل عبد المهدي.وجاء رفض المتظاهرين للكاظمي، من خلال وضع ملصقات بأحجام متفاوتة على الجدران وعربات التكتك تحمل صوره، وكتب عليها عبارات رفض لترشيحه كرئيس للحكومة المقبلة.واتهم المتظاهرون الكاظمي، في احدى الملصقات، بـ”مسؤوليته عن دماء […]

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