السيستاني يبلغ العراقيين بـ

2020/01/31 | 13:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون عراقيون يلوحون بأيدهم قرب ساحة التحرير في بغداد – صورة: علي دب دب

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