قرار إنتر يمنح الأمل لبرشلونة وريال مدريد

2020/01/31 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

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لاوتارو مارتينيز

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن آخر مستجدات تجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وذكر موقع “توتو ميركاتو”، أنه تم تأجيل المفاوضات بين لاوتارو مارتينيز وناديه الإيطالي، مع عدم وجود دلائل على تمديد العقد.

وأضاف الموقع أن قرار إنتر ميلان يمنح الأمل لقطبي الليجا، برشلونة وريال مدريد، حيث يريد الغريمان ضم اللاعب الأرجنتيني في الصيف المقبل.

ونوه أن ريال مدريد جاهز لوضع 111 مليون يورو على الطاولة لضم لاوتارو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري.

وكان لاوتارو قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي، لتعويض غياب لويس سواريز.

المصـدر : كــووورة

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