وفد من محتجي ذي قار برئاسة علاء الركابي يلتقي ممثلة الأمم المتحدة في العراق وهذه كانت مطالبهم

2020/01/31 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد التقى وفد من محتجي محافظة ذي قار برئاسة علاء الركابي، اليوم الجمعة، الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، لإيصال رسالتهم إلى المجتمع الدولي.وضم الوفد كل من الصيدلاني علاء الركابي والصيدلاني إبراهيم تركي والطبيبة رؤى والاكاديمي السياسي نجم عبد طارش.وكانت مطالبهم هو إحالة المسؤولين عن القمع والقتل الى المحاكم الدولية والضغط […]

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