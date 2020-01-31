البطالة وخطر انهيار الاقتصاد العراقي | تقرير

2020/01/31 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

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عدم معالجة البطالة والتقاعس عن دعم القطاع الخاص اثرت سلبا على الواقع العراقي، فأعداد الشباب في تظاهرات العراق إثر البطالة من جهة، والاقتصاد العراقي المعرض للانهيار من جهة أخرى.

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