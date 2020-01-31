مانشستر يونايتد يرفض هدف برشلونة

2020/01/31 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاعبو سوسييداد

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد رفض التعاقد مع أحد اللاعبين المراقبين من قبل برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن برشلونة حاول ضم ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسييداد، الأربعاء الماضي.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن مانشستر يونايتد الذي يبحث عن مهاجم جديد، لن يتحرك في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي لضم ويليان خوسيه.

وجاء قرار الشياطين الحمر، رغم أن المهاجم البرازيلي عرض على مسؤولي المان يونايتد على سبيل الإعارة.

وفي نفس السياق، لا تزال المحادثات بشأن انتقال خوسيه إلى توتنهام مستمرة، مشيرة إلى أن ريال سوسييداد يطلب الحصول 25 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل اللاعب هذا الشتاء.

المصـدر : كووورة

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