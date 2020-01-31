شرطة بغداد: القبض على متهمين خطوا على منزل عبارة 'مطلوب عشائريا'

2020/01/31 | 14:08 - المصدر: السومرية نيوز

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أفادت شرطة بغداد، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة "الثانية ارهاب" لقيامهم بكتابة "مطلوب عشائريآ" على احد المنازل في العاصمة.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مفارز فوج طوارئ بغداد السادس القى القبض على ثلاث متهمين وفق المادة الثانية ارهاب لقيامهم بكتابة مطلوب عشائريآ على احد الدور السكنية وسط العاصمة".

وأوضحت أن ذلك جاء "تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي بضرورة تكثيف الممارسات الأمنية الاستباقية لتأمين قاطع المسؤولية".





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