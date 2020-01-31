2020/01/31 | 14:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين جراء القصف الإيراني لقاعدتين في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين جراء القصف الإيراني لقاعدتين في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين جراء القصف الإيراني لقاعدتين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).