سعود سالم - ثورة بروميثيوس

2020/01/31 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم بروميثيوس Prometheus - Π-;-ρ-;-ο-;-μ-;-η-;-θ-;-ε-;-ύ-;-ς-;- في الميثولوجيا الأغريقية هو مهندس الجنس البشري وخالقه والذي أعطاه كل إمكانياته التي مكنته من الصمود أمام الآلهة والطبيعة.وأول من ذكر قصة بروميثيوس هو الشاعر هيزيود Hesiod ولا ذكر لهذه الشخصية في الأوديسة ولا الإليادة الهومرية.وهو ينتمي لقبيلة "التيتان-Titan" أو الآلهة العمالقة الذين ينافسون آلهة الأولمب على القوة والس......

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