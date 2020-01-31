كاظم حبيب - النصر المؤزر حليف الثورة الشعبية على الظلمتين في العراق

2020/01/31 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب رغم وجود إحساس أو تقدير لدى الكثير من السياسيين المناهضين للنظام السياسي الطائفي الفاسد والباحثين الجادين يشير إلى وجود ضياع وتخبط وعجز عن تقدير الوقائع الجارية في العراق لدى الطغمة الحاكمة، اود ان اخالف هذا الرأي وأطرح رأي اخر يؤكد وجود رؤية واضحة وتهيئة مستمرة وتعبئة محمومة لتنفيذ خطة جلية الأهداف والمهمات والأساليب والأدوات، رغم إنها وضعت على عجل، في مواجهة الانتفاضة الشبابية التي لم تكن متوقعة......

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