2020/01/31 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق زميلي في الرحلة ورفيقي في السكن، مجدي، حصل على وظيفة في شركة تأمين.نحن الآن في شهر ديسمبر عام 1969م.لا زلت أبحث عن عمل في منهاتن، وهي حي الأعمال بمدينة نيويورك.النقود معي أوشكت على النفاذ.اليأس بدأ يتسرب إلى نفسي.تعرفت على شاب مصري مسيحي جاء مهاجرا عن طريق لبنان.كنا نبحث سويا على أي عمل وبأي أجر.وجدنا عملا بأحد المطاعم الكبيرة بمنطقة وسط منهاتن.الأجر كان 1.6 دولار بالساعة.أخذنا أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، أول الطريق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، أول الطريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).