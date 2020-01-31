الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل دعمها لمحافظة نينوى

2020/01/31 | 14:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24_ جميل الجميل ضمن أنشطة ومشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وضمن مبادرة صمود المجتمع العراقي – برنامج تعافي ، جهّزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستة قرى بالمولدات الكهربائية، وبعد أن أنهت توزيع المولّدات الكهربائية للقطّاعات الصحية باشرت المنظمة المنفّذة لمشروع تمكين العيادات الصحية في قضاء الحمدانية بتنفيذ حملة التوعية في هذه القرى الستة …

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